Украина пригласила Парагвай принять участие в Глобальном саммите мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал министром иностранных дел Парагвая Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай принять участие в нем, передает УНН.

Детали

Во время моего разговора с министром иностранных дел Рамиресом Лескано поблагодарил Парагвай за последовательную двустороннюю и международную поддержку Украины, в частности в ООН и ОАГ. Я проинформировал министра Рубена Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай принять участие в нем - написал Кулеба в Х.

По его словам, они также сосредоточились на укреплении двустороннего сотрудничества и договорились о проведении второго заседания межправительственной комиссии в этом году.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму.