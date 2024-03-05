Украина пригласила Парагвай принять участие в Глобальном саммите мира
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Министра иностранных дел Парагвая Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай к участию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал министром иностранных дел Парагвая Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай принять участие в нем, передает УНН.
Детали
Во время моего разговора с министром иностранных дел Рамиресом Лескано поблагодарил Парагвай за последовательную двустороннюю и международную поддержку Украины, в частности в ООН и ОАГ. Я проинформировал министра Рубена Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай принять участие в нем
По его словам, они также сосредоточились на укреплении двустороннего сотрудничества и договорились о проведении второго заседания межправительственной комиссии в этом году.
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму.
Украина пригласила Парагвай принять участие в Глобальном саммите мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Министра иностранных дел Парагвая Рамиреса Лескано о подготовке к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии и пригласил Парагвай к участию.
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