Україна запросила Парагвай взяти участь у Глобальному саміті миру
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував Міністра закордонних справ Парагваю Раміреса Лескано про підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії та запросив Парагвай до участі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував міністром закордонних справ Парагваю Раміреса Лескано про підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії та запросив Парагвай взяти участь у ньому, передає УНН.
Деталі
Під час моєї розмови з міністром закордонних справ Раміресом Лескано подякував Парагваю за послідовну двосторонню та міжнародну підтримку України, зокрема в ООН та ОАД. Я поінформував міністра Рубена Раміреса Лескано про підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії та запросив Парагвай взяти участь у ньому
За його словами, вони також зосередилися на зміцненні двосторонньої співпраці та домовилися про проведення другого засідання міжурядової комісії цього року.
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що на Глобальний саміт миру, який повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн. Участь рф у першому саміті не передбачається, але, можливо, її запросять до другого.