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Украина предложила Германии сделку для получения ракет к Patriot - Bloomberg

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Украина просит у Германии десятки ракет Patriot в обмен на будущие поставки. Берлин может объявить о решении до июльского саммита НАТО.

Украина предложила Германии сделку для получения ракет к Patriot - Bloomberg
фото иллюстративное

Украина попросила Германию предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков Patriot из своих запасов в этом году на фоне стремления усилить свою противовоздушную оборону от участившихся российских ударов, со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Украина предложила сделку, по которой она получит ракеты в обмен на предоставление Германии ракет-перехватчиков, производство которых ожидается в будущем", сообщили источники.

В апреле Киев получил от Берлина пакет военной помощи на сумму 4 миллиарда евро (4,6 миллиарда долларов США), который включает финансирование сотен ракет для системы противовоздушной обороны Patriot производства США, указывает издание.

"Правительство Германии рассматривает запрос Украины и еще не приняло решение, хотя объявление может быть сделано незадолго до или во время саммита НАТО в июле", сообщил один из собеседников.

Представитель Министерства обороны Германии отказался от комментариев. Пресс-секретарь Президента Украины Владимира Зеленского не смог сразу прокомментировать, заявив, что ему нужно время для проверки информации, пишет издание.

Как отмечает издание, "Киев продолжает полагаться преимущественно на США в вопросе поставок ракет Patriot". "Хотя конфликт между США, Израилем и Ираном отвлек внимание Вашингтона от войны в Украине, поставки ракет-перехватчиков Patriot продолжаются по графику", сообщил один из источников.

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"Тем не менее, Украина находится под давлением, так как россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности оружия", добавил собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к союзникам с просьбой об увеличении количества ракет Patriot, но сокращение европейских запасов осложняет обеспечение дополнительных ракет-перехватчиков, пишет издание. "Германия является единственной страной ЕС, которая на данный момент может внести весомый вклад", сказал один из источников.

"Сегодня мы не в центре внимания – Иран – это вопрос номер один, а затем Украина. К сожалению, мы стоим в очереди в отношении этих войн", – сказал Зеленский журналистам в Киеве во время совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду.

Он также раскритиковал украинских правительственных чиновников за то, что они слишком медленно продвигаются в вопросе обеспечения дополнительных ракет Patriot, и пригрозил кадровыми изменениями, если не будет достигнут прогресс.

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Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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