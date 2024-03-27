Украина потопила или вывела из строя треть кораблей российского черноморского флота - Плетенчук в комментарии АР

Украина потопила или вывела из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море за чуть более чем два года войны. Как пишет УНН, об этом спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал Associated Press.

Детали

Плетенчук сообщил AP, что с учетом последней ракетной атаки по Севастополю треть всех военных кораблей, которые россия имела в Черном море до войны, были уничтожены или выведены из строя. В то же время он признал, что только два из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев были потоплены, и пообещал, что Украина будет продолжать наносить удары.

Наша конечная цель - полное отсутствие военных кораблей так называемой российской федерации в Азовском и Черноморском регионах - сказал Плетенчук.

Напомним

Военно-морские силы Украины подтвердили, что 24 марта были поражены российские военные корабли "ямал", "азов", разведывательный корабль "иван хурс", а также десантный корабль "константин ольшанский", захваченный оккупантами в Украине. Кроме того, среди пораженных объектов было здание Севастопольской военно-морской базы, которая отвечает за снабжение черноморского флота россии, была.

ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь