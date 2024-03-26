ISW: удары по кораблям и инфраструктуре чф будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь
Киев • УНН
Украинские удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота россии в Севастополе, вероятно, и в дальнейшем будут сдерживать российские силы от передислокации в западную часть Черного моря и ограничивать боеспособность флота.
Удары по российским кораблям и инфраструктуре Черноморского флота, вероятно, будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации в Севастополь и западную часть Черного моря. Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
ISW продолжает оценивать, что украинские удары по кораблям и инфраструктуре ЧФ, вероятно, будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря и затруднять способность ЧФ максимизировать свои боевые возможности
Отмечается, что 25 марта ГУР заявило, что 23 марта украинские войска нанесли удар по судоремонтному заводу ЧФ в Севастополе, где стоял десантный корабль типа "Ямал", пробив верхнюю палубу и заставили личный состав ЧФ непрерывно откачивать воду с корабля.
Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявлял, что украинский удар по узлу связи ЧФ 23 марта нанес значительный ущерб, который, по оценке Плетенчука, может существенно помешать функционированию ЧФ, поскольку узел связи обеспечивал общую деятельность флота, а отвечал за обеспечение флота, текущий ремонт и другие важные функции.
Также Плетенчук рассказывал, что украинские силы также нанесли удар по разведывательному кораблю "Иван Хурс", но сейчас проверяются данные о его повреждении.
Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что для ударов по кораблям "иван хурс" и "ямал" украинские войска использовали беспилотные роботизированные беспилотники Украинской морской автономной охраны (Магура) и что эти украинские беспилотники ВМС становятся все более мощными и точными
Кроме того, Плетенчук и начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывали, что российские силы редко использовали ракеты "Калибр" в последние месяцы, поскольку военно-морская база в Севастополе является единственной базой, которая имеет инфраструктуру, необходимую для перегрузки этих ракет на корабли.
Напомним
Сегодня украинским "Нептуном" был поражен большой десантный корабль "Константин Ольшанский", который захватили российские оккупанты в 2014 году.
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