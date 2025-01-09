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Украина получит 30 тыс. дронов от Британии и союзников по НАТО

Киев  •  УНН

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Международная коалиция Drone Capability Coalition выделит 45 млн фунтов на закупку беспилотников для Украины. Финансирование поступает от Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Украине будет отправлено 30 тыс. беспилотников от Великобритании и союзников по НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства.

"30 000 беспилотников будет отправлено в Украину после заключения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией Drone Capability Coalition (донов), совместно возглавляемой Великобританией и Латвией, поскольку Великобритания усиливает лидерство в поддержке Украины в 2025 году", - говорится в сообщении.

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об этой помощи вместе с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом во время контактной группы по вопросам обороны Украины, которая состоялась сегодня на авиабазе Рамштайн.

Коалиция Drone Capability Coalition (дронов) поддерживает Украину средствами наблюдения и нападения без экипажа. Финансирование новых 30 000 беспилотников поступает из Великобритании, Дании, Нидерландов, Латвии и Швеции.

Сообщается, что эти современные беспилотники помогут Украине бороться с российской агрессией, позволяя Вооруженным Силам Украины маневрировать мимо российской противовоздушной обороны для нацеливания на позиции и бронетехнику противника.

Сегодняшнее объявление произошло после того, как Британия инвестировала 7,5 миллионов фунтов стерлингов в Общий фонд коалиции Drone Capability Coalition, заявленную в ноябре, и на сегодня общие инвестиции Британии в фонд достигли 15 миллионов фунтов стерлингов. Сейчас фонд собрал около 73 миллионов фунтов стерлингов от Великобритании и партнеров.

Дополнение

Ранее сообщалось, что поддержка Украины странами-участницами Международной коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Великобритания, достигнет 1,8 млрд евро по итогам 2024 года.

Зеленский призвал участников "Рамштайна" инвестировать больше в украинские дроны09.01.25, 13:23 • 15366 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
latviyaЛатвия
natoNATO
daniyaДания
shvetsiyaШвеция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат

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