Україна отримає 30 тис. дронів від Британії та союзників по НАТО

Україні буде відправлено 30 тис. безпілотників від Великої Британії та союзників по НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство оборони Сполученого Королівства.

"30 000 безпілотників буде відправлено в Україну після укладення контрактів на 45 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародною коаліцією Drone Capability Coalition (донів), спільно очолюваною Великою Британією та Латвією, оскільки Велика Британія посилює лідерство в підтримці України у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Британії Джон Хілі оголосив про цю допомогу разом із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом під час контактної групи з питань оборони України, яка відбулася сьогодні на авіабазі Рамштайн.

Коаліція Drone Capability Coalition (дронів) підтримує Україну засобами спостереження та нападу без екіпажу. Фінансування нових 30 000 безпілотників надходить з Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Повідомляється, що ці найсучасніші безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним Силам України маневрувати повз російську протиповітряну оборону для націлювання на позиції та бронетехніку противника.

Сьогоднішнє оголошення відбулося після того, як Британія інвестувала 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів у Загальний фонд коаліції Drone Capability Coalition, заявлену в листопаді, і на сьогодні загальні інвестиції Британії у фонд досягли 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі фонд зібрав близько 73 мільйонів фунтів стерлінгів від Велик Британії та партнерів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що підтримка України країнами-учасницями Міжнародної коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія, сягне 1,8 млрд євро за підсумками 2024 року.

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