Україна отримає 30 тис. дронів від Британії та союзників по НАТО

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Міжнародна коаліція Drone Capability Coalition виділить 45 млн фунтів на закупівлю безпілотників для України. Фінансування надходить від Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Україні буде відправлено 30 тис. безпілотників від Великої Британії та союзників по НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство оборони Сполученого Королівства.

"30 000 безпілотників буде відправлено в Україну після укладення контрактів на 45 мільйонів фунтів стерлінгів міжнародною коаліцією Drone Capability Coalition (донів), спільно очолюваною Великою Британією та Латвією, оскільки Велика Британія посилює лідерство в підтримці України у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Британії Джон Хілі оголосив про цю допомогу разом із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом під час контактної групи з питань оборони України, яка відбулася сьогодні на авіабазі Рамштайн.

Коаліція Drone Capability Coalition (дронів) підтримує Україну засобами спостереження та нападу без екіпажу. Фінансування нових 30 000 безпілотників надходить з Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Повідомляється, що ці найсучасніші безпілотники допоможуть Україні боротися з російською агресією, дозволяючи Збройним Силам України маневрувати повз російську протиповітряну оборону для націлювання на позиції та бронетехніку противника.

Сьогоднішнє оголошення відбулося після того, як Британія інвестувала 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів у Загальний фонд коаліції Drone Capability Coalition, заявлену в листопаді, і на сьогодні загальні інвестиції Британії у фонд досягли 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі фонд зібрав близько 73 мільйонів фунтів стерлінгів від Велик Британії та партнерів.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що підтримка України країнами-учасницями Міжнародної коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія, сягне 1,8 млрд євро за підсумками 2024 року.

Зеленський закликав учасників "Рамштайну" інвестувати більше в українські дрони09.01.25, 13:23 • 22886 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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