Украина пересматривает сектор ископаемых, ожидая миллиардных инвестиций от соглашения с США - Reuters

Украина капитально пересматривает свой сектор полезных ископаемых, который пострадал из-за трех лет войны, в надежде раскрыть потенциал и привлечь миллиарды долларов инвестиций от соглашения о полезных ископаемых с США, заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Страна имеет месторождения 22 из 34 полезных ископаемых, которые ЕС считает критически важными для таких отраслей, как оборона, высокотехнологичное оборудование и зеленая энергетика, а также ферросплавов, драгоценных и цветных металлов, используемых в строительстве, и некоторых редкоземельных элементов.

Однако большая часть сектора недостаточно развита, обременена бюрократией советских времен и отсутствием инвестиций, пишет издание.

После месяцев напряженных переговоров Украины и США в апреле договорились о соглашении по полезным ископаемым, которое активно продвигал президент США Дональд Трамп.

Соглашение о недрах: Украина и США запустили Фонд реконструкции

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук заявила Reuters, что Украина надеется, что фонд значительно увеличит потенциал минерально-сырьевой промышленности, отметив, что добыча является капиталоемким и долгосрочным заданием.

"Сейчас доля нашего сектора природных ресурсов в валовом внутреннем продукте составляет 4%, но потенциал гораздо больше", - сказала она вечером в понедельник, не давая прогнозов.

"Мы действительно надеемся, что соглашение привлечет больше внимания к этому сектору и сделает иностранные инвестиции более понятными и привлекательными", - отметила министр.

"На фоне того, как война все еще продолжается, "около половины минеральных богатств страны и пятая часть ее территории сейчас находятся под российской оккупацией", пишет издание. Украина, как отмечает издание, "потеряла большую часть своих угольных месторождений, а также некоторые месторождения лития и марганца и других полезных ископаемых".

Гринчук подсчитала, что сектор понес убытки в размере около 70 триллионов гривен (1,7 триллиона долларов) из-за оккупации украинской территории и боевых действий вдоль линии фронта протяженностью более 1000 км, пишет издание.

По ее словам, Украина обновила свою стратегию в секторе ресурсов в конце прошлого года и теперь сосредоточилась на улучшении доступа к информации и данным о геологоразведке, сокращении бюрократии и завершении списков критически важных и стратегических полезных ископаемых, имеющих решающее значение для экономики, отмечает издание.

Эта работа также является частью усилий Украины по сближению с ЕС, к которому Украина надеется присоединиться в 2030 году, пишет издание.

Дополнение

Украина ранее подписала соглашение со США о создании инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.

Впоследствии его ратифицировала Верховная Рада.