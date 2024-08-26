Украина ожидает от партнеров решений по дальнобойности - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о необходимости дальнобойного оружия для уничтожения террористов в местах запуска ракет. Украина ожидает от партнеров решений о предоставлении такого оружия для эффективной защиты.
Украина ожидает от партнеров решений по дальнобойности для того, чтобы Силы обороны могли уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
Сейчас еще продолжается ликвидация последствий российского удара. Всего было более 120 ракет различных типов и более 100 «шахедов»
По его словам, районы запусков ракет по Украине - это, в частности, было воздушное пространство Курской области, Белгородской, других приграничных регионов России, также акватория Черного моря, территория нашего оккупированного Крыма.
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Каждый такой удар снова и снова возвращает всех нас к задаче дальнобойности - к необходимости дать нашим Силам обороны достаточно дальнобойного оружия, которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары. Это оптимальная антитеррористическая тактика, на которую имеет право и которую точно применил бы для своей защиты каждый из наших партнеров, от которых мы ожидаем решений - ожидаем дальнобойности
Он отметил, что физическое присутствие украинских сил в курской области, активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории - это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности.
Дополнение
Министр обороны Умеров после массированной атаки рф заявил, что Украине нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага.