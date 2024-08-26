Украина ожидает от партнеров решений по дальнобойности - Зеленский

Украина ожидает от партнеров решений по дальнобойности для того, чтобы Силы обороны могли уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Сейчас еще продолжается ликвидация последствий российского удара. Всего было более 120 ракет различных типов и более 100 «шахедов» - сообщил Зеленский.

По его словам, районы запусков ракет по Украине - это, в частности, было воздушное пространство Курской области, Белгородской, других приграничных регионов России, также акватория Черного моря, территория нашего оккупированного Крыма.

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Каждый такой удар снова и снова возвращает всех нас к задаче дальнобойности - к необходимости дать нашим Силам обороны достаточно дальнобойного оружия, которое может уничтожать террористов именно там, откуда они наносят удары. Это оптимальная антитеррористическая тактика, на которую имеет право и которую точно применил бы для своей защиты каждый из наших партнеров, от которых мы ожидаем решений - ожидаем дальнобойности - сказал Зеленский.

Он отметил, что физическое присутствие украинских сил в курской области, активные действия по уничтожению российской угрозы на ее же территории - это среди прочего способ компенсировать дефицит дальнобойности.

Дополнение

Министр обороны Умеров после массированной атаки рф заявил, что Украине нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага.