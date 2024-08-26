Україна очікує від партнерів рішень щодо далекобійності – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про необхідність далекобійної зброї для знищення терористів у місцях запуску ракет. Україна очікує від партнерів рішень щодо надання такої зброї для ефективного захисту.
Україна очікує від партнерів рішень щодо далекобійності для того, щоб Сили оборони могли знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Зараз іще триває ліквідація наслідків російського удару. Загалом було більш ніж 120 ракет різних типів і більш ніж 100 "шахедів"
За його словами, райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був повітряний простір Курської області, Бєлгородської, інших прикордонних регіонів Росії, також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму.
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Кожен такий удар знову й знову повертає всіх нас до завдання далекобійності – до необхідності дати нашим Силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності
Він зазначив, що фізична присутність українських сил у курській області, активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності.
Доповнення
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