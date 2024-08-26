Самая массированная воздушная атака: сбито 102 ракеты и 99 БПЛА

Во время самой массированной воздушной атаки рф была сбита 201 воздушная цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БпЛА. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

В ночь на понедельник 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования - написал Олещук.

По его словам, всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Рязанской и Липецкой областей - рф;

6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Курской, Воронежской областей - рф. и из Крыма;



77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области и района Каспийского моря;



28 крылатых ракет «Калибр» с надводных/подводных носителей в восточной части Черного моря;



3 крылатые ракеты Х-22 из воздушного пространства Воронежской обл. - рф.;



10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов Су-57, Су-34 из воздушного пространства Белгородской обл. и из района Мариуполя;



109 ударных БпЛА «Shahed-131/136» - районы пусков Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф., Чауда - Крым.



Он отметил, что к отражению воздушного нападения были привлечены все имеющиеся средства вооружения и техники: авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего в результате противовоздушного боя сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;



1 крылатую ракету Х-22;



99 крылатых ракет Х-101, «Калибр», управляемых авиационных ракет Х-59/69;



99 ударных БпЛА «Шахед-131/136».



Кроме того, несколько единиц БпЛА локально потеряны на территории Украины, еще два - пересекли государственную границу с республикой Беларусь - написал Олещук.

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