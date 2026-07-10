Украина ожидает официального открытия нового переговорного кластера о вступлении в ЕС 14 июля - Свириденко
Киев • УНН
Комитет постоянных представителей ЕС одобрил открытие переговоров с Украиной по кластеру "Внешние отношения". Официальное открытие ожидается 14 июля на Межправительственной конференции.
Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС согласовал открытие переговоров с Украиной по Кластеру 6 "Внешние отношения". Официальный Киев ожидает официального открытия нового переговорного кластера о вступлении в ЕС 14 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Ожидаем официального открытия (шестого кластера - ред.) на Межправительственной конференции 14 июля
Премьер-министр отметила, что Украина делает еще один важный шаг на пути к полноправному членству в Европейском Союзе.
Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС согласовал открытие переговоров с Украиной по Кластеру 6 "Внешние отношения". Это позволяет нам перейти к практической работе над условиями вступления по новому направлению переговорного процесса
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По ее словам, кластер охватывает сферы, которые сегодня имеют ключевое значение для безопасности Украины и всей Европы: внешнюю политику, безопасность и оборону, торговлю, гуманитарную помощь и сотрудничество в сфере развития.
Важно, что уровень согласованности Украины с решениями и заявлениями ЕС в сфере внешней и безопасности политики составляет 98%. Именно такую оценку представлено в отчете Европейской комиссии
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка10.07.26, 16:16 • 1250 просмотров