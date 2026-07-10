Украина ожидает официального открытия нового переговорного кластера о вступлении в ЕС 14 июля - Свириденко

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС согласовал открытие переговоров с Украиной по Кластеру 6 "Внешние отношения". Официальный Киев ожидает официального открытия нового переговорного кластера о вступлении в ЕС 14 июля. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Премьер-министр отметила, что Украина делает еще один важный шаг на пути к полноправному членству в Европейском Союзе.

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС согласовал открытие переговоров с Украиной по Кластеру 6 "Внешние отношения". Это позволяет нам перейти к практической работе над условиями вступления по новому направлению переговорного процесса

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По ее словам, кластер охватывает сферы, которые сегодня имеют ключевое значение для безопасности Украины и всей Европы: внешнюю политику, безопасность и оборону, торговлю, гуманитарную помощь и сотрудничество в сфере развития.

Важно, что уровень согласованности Украины с решениями и заявлениями ЕС в сфере внешней и безопасности политики составляет 98%. Именно такую оценку представлено в отчете Европейской комиссии