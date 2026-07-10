Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка

Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Качка и добавил, что кластер охватывает сферы внешних отношений, передает УНН.

Сегодняшнее решение #COREPER об одобрении открытия Кластера 6 "Внешние отношения" является еще одним важным шагом в наших переговорах о присоединении

Вице-премьер поблагодарил всех партнеров за продвижение повестки дня процесса расширения.

Кластер 6 имеет особое значение в нынешней глобальной среде безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития приближают Украину к Общей внешней политике и политике безопасности ЕС