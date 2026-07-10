Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
Киев • УНН
Послы ЕС одобрили открытие Кластера 6 "Внешние отношения" для переговоров о вступлении Украины. Вице-премьер Качка назвал это важным шагом в переговорах о присоединении.
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Качка и добавил, что кластер охватывает сферы внешних отношений, передает УНН.
Сегодняшнее решение #COREPER об одобрении открытия Кластера 6 "Внешние отношения" является еще одним важным шагом в наших переговорах о присоединении
Вице-премьер поблагодарил всех партнеров за продвижение повестки дня процесса расширения.
Кластер 6 имеет особое значение в нынешней глобальной среде безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития приближают Украину к Общей внешней политике и политике безопасности ЕС
Качка подчеркнул, что в Украине с нетерпением ждут формального решения 14 июля.
Венгрия согласилась на открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ03.07.26, 22:33 • 5163 просмотра