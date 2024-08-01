Украина обратилась в ЮНЕСКО по защите Херсонеса Таврического, который россия продолжает уничтожать во временно оккупированном Крыму. На территории объекта оккупанты проводят незаконные строительные работы под предлогом создания "историко-археологического парка". Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта, передает УНН.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало консультации с Секретариатом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по защите памятника всемирного значения в оккупированном Севастополе - "Херсонеса Таврического и его хоры" - говорится в сообщении Минкульта.

Как отмечается, МКИП обратилось в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО с просьбой предоставить полную официальную информацию, какой сейчас данными обладает организация о состоянии сохранности Херсонеса, а также о проведении там незаконных работ.

Также попросили дать разъяснение информации, которая появилась в открытых источниках относительно направления Россией документов о проведении работ на памятнике ЮНЕСКО в Крыму.

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По данным Института археологии и национальной академии наук Украины, деятельность на территории памятника мирового значения "Древний город Херсонес Таврический и его хора", проводимая оккупационным режимом с 2014 года, на сегодняшний день привела к уничтожению города Херсонес на площади 80 215 кв. м.

Речь идет о повреждении нецелевым использованием площади до 4 тыс. кв. м памятника, а остальную территорию памятника россияне повредили негативным влиянием от мероприятий "благоустройства".

Среди незаконных действий оккупантов на территории Херсонеса:

проведение незаконных археологических раскопок работниками Института истории материальной культуры РАН и Государственным Эрмитажем;

так называемая «реконструкция» и строительство на территории Херсонеса;

активное использование Херсонеса в пропагандистских целях, включая попытки представить объект частью российского культурного наследия, что противоречит международно признанным границам и статусу Крыма.

"По украинскому законодательству, все вещи, найденные на охранной (буферной) зоне музеев заповедников, должны быть переданы на хранение в его фонды. И археологические раскопки, и строительство "археологического парка" в Херсонесе, и перемещение экспонатов на выставки, и вещей на реставрацию в россию - являются незаконными", - указали в Минкульте.

Напомним

25 июля впервые комитет Всемирного наследия в своих официальных решениях использовал формулировку "полномасштабное вторжение российской федерации" в контексте причин угроз для объектов культурного наследия в Украине.