Партнерство между Украиной и ЮНЕСКО: стороны обсудили миссию по восстановлению объектов, пострадавших в результате воздействия рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители МИД Украины и ЮНЕСКО провели встречу по партнерству и поддержке Украины в условиях агрессии РФ. Обсуждались восстановление поврежденных объектов, поддержка журналистов и образовательные программы.

18 июля проведена встреча между представителями МИД Украины и ЮНЕСКО, которая была посвящена эффективному партнерству и дальнейшей поддержке Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ.

Пишет УНН с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

18 июля заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ирина Боровец провела встречу с офицером по связям ЮНЕСКО в Украине Кьярой Децци Бардески. 

Председатель Нацкомиссии обратила внимание собеседницы на ряд важных вопросов. В частности:

 состояние природных биосферных заповедников в Украине;

разрушение спортивной инфраструктуры вследствие влияния российской вооруженной агрессии.

Ирина Боровец призвала ЮНЕСКО ускорить проведение консультаций относительно возможной совместной миссии для оценки ущерба и предоставления рекомендаций по восстановлению этих важных объектов.

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В ходе встречи сторонами отмечено эффективное партнерство между Украиной и ЮНЕСКО.

Ирина Боровец высоко оценила усилия ЮНЕСКО в восстановлении поврежденных культурных объектов и создании новых платформ для содействия культурному развитию в Украине.

Кроме того, в Украине отметили критически важную поддержку, которая предоставляется украинским журналистам, включая обеспечение защитным снаряжением. Соответствующая поддержка имеет важное значение для обеспечения безопасности и бесперебойной работы журналистов в условиях российской агрессии.

Ирина Боровец отметила поддержку в области образования и помощь, которую ЮНЕСКО предоставляет украинским учебным заведениям, в частности мобилизацию ресурсов японских партнеров для поддержки программ психического здоровья и психологической устойчивости для учителей и учеников. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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