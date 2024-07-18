Партнерство между Украиной и ЮНЕСКО: стороны обсудили миссию по восстановлению объектов, пострадавших в результате воздействия рф

18 июля проведена встреча между представителями МИД Украины и ЮНЕСКО, которая была посвящена эффективному партнерству и дальнейшей поддержке Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ.

Пишет УНН с ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Детали

18 июля заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ирина Боровец провела встречу с офицером по связям ЮНЕСКО в Украине Кьярой Децци Бардески.

Председатель Нацкомиссии обратила внимание собеседницы на ряд важных вопросов. В частности:

состояние природных биосферных заповедников в Украине;

разрушение спортивной инфраструктуры вследствие влияния российской вооруженной агрессии.

Ирина Боровец призвала ЮНЕСКО ускорить проведение консультаций относительно возможной совместной миссии для оценки ущерба и предоставления рекомендаций по восстановлению этих важных объектов.

В ходе встречи сторонами отмечено эффективное партнерство между Украиной и ЮНЕСКО.

Ирина Боровец высоко оценила усилия ЮНЕСКО в восстановлении поврежденных культурных объектов и создании новых платформ для содействия культурному развитию в Украине.

Кроме того, в Украине отметили критически важную поддержку, которая предоставляется украинским журналистам, включая обеспечение защитным снаряжением. Соответствующая поддержка имеет важное значение для обеспечения безопасности и бесперебойной работы журналистов в условиях российской агрессии.

Ирина Боровец отметила поддержку в области образования и помощь, которую ЮНЕСКО предоставляет украинским учебным заведениям, в частности мобилизацию ресурсов японских партнеров для поддержки программ психического здоровья и психологической устойчивости для учителей и учеников.

Более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры повреждены или разрушены из-за агрессии рф