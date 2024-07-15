В Украине по меньшей мере 1086 памятников культурного наследия были повреждены или полностью разрушены в результате агрессии рф. Кроме того, более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры тоже были повреждены или разрушены. Об этом сообщила представитель Департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины Лина Дорошенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

россия сознательно уничтожает наше культурное наследие, нашу культуру. Если мы говорим о данных Министерства культуры и информационной политики, то по состоянию на сегодня речь идет не о десятках памятников. По состоянию на сегодня мы говорим о по меньшей мере 1086 памятниках культурного наследия, которые были повреждены или полностью разрушены в результате агрессии. Кроме того, более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры, говорим о музеях, клубных мероприятиях тоже были повреждены или разрушены, то есть понесли убытки. То есть повреждения измеряются уже тысячами объектов, - рассказала Дорошенко.

Также она сообщила, что ЮНЕСКО внесло 25 объектов культурного наследия Украины внесены под усиленную защиту.

Если мы говорим о памятниках, которые есть в статусе ЮНЕСКО, которые есть в статусе национального значения, нам удалось с помощью международных партнеров в прошлом году внести 25 объектов под усиленную защиту, - сказала Дорошенко.

Дополнение

Украина и ЮНЕСКО очертили план сохранения культурного наследия в условиях войны.