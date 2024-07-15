Киев • УНН
Более 2 000 объектов культурной инфраструктуры и по меньшей мере 1 086 объектов культурного наследия были повреждены или разрушены в результате российской агрессии в Украине.
В Украине по меньшей мере 1086 памятников культурного наследия были повреждены или полностью разрушены в результате агрессии рф. Кроме того, более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры тоже были повреждены или разрушены. Об этом сообщила представитель Департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Украины Лина Дорошенко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
россия сознательно уничтожает наше культурное наследие, нашу культуру. Если мы говорим о данных Министерства культуры и информационной политики, то по состоянию на сегодня речь идет не о десятках памятников. По состоянию на сегодня мы говорим о по меньшей мере 1086 памятниках культурного наследия, которые были повреждены или полностью разрушены в результате агрессии. Кроме того, более 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры, говорим о музеях, клубных мероприятиях тоже были повреждены или разрушены, то есть понесли убытки. То есть повреждения измеряются уже тысячами объектов,
Также она сообщила, что ЮНЕСКО внесло 25 объектов культурного наследия Украины внесены под усиленную защиту.
Если мы говорим о памятниках, которые есть в статусе ЮНЕСКО, которые есть в статусе национального значения, нам удалось с помощью международных партнеров в прошлом году внести 25 объектов под усиленную защиту,
Дополнение
Украина и ЮНЕСКО очертили план сохранения культурного наследия в условиях войны.