Украина не видит правовых или фактических проблем относительно венгерского меньшинства – Качка

Украина считает урегулированным вопрос обеспечения прав венгерского национального меньшинства и надеется на дальнейший конструктивный диалог с Будапештом. Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка во время общения с журналистами в Люксембурге, передает УНН.

По словам чиновника, вопросы национальных меньшинств детально учтены в украинском законодательстве и планах реформ, которые реализуются в рамках евроинтеграционного процесса.

У нас есть уточнения и дополнительные положения относительно национальных меньшинств, которые отражены как в законодательстве, так и в планах мероприятий. Они касаются всех национальных сообществ, проживающих в Украине, за исключением языка государства-агрессора. Это четко определено и не оставляет пространства для двойных трактовок