Украина не видит правовых или фактических проблем относительно венгерского меньшинства – Качка
Киев • УНН
Тарас Качка заявил о полном обеспечении прав венгерской общины согласно новому законодательству. Киев ожидает конструктивного диалога с Будапештом.
Украина считает урегулированным вопрос обеспечения прав венгерского национального меньшинства и надеется на дальнейший конструктивный диалог с Будапештом. Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка во время общения с журналистами в Люксембурге, передает УНН.
По словам чиновника, вопросы национальных меньшинств детально учтены в украинском законодательстве и планах реформ, которые реализуются в рамках евроинтеграционного процесса.
У нас есть уточнения и дополнительные положения относительно национальных меньшинств, которые отражены как в законодательстве, так и в планах мероприятий. Они касаются всех национальных сообществ, проживающих в Украине, за исключением языка государства-агрессора. Это четко определено и не оставляет пространства для двойных трактовок
Он подчеркнул, что украинская сторона не видит оснований для обвинений в нарушении прав венгерской общины.
Мы считаем этот подход конструктивным и сбалансированным. Венгерское меньшинство в Украине в полной мере реализует свои права, сохраняет свою культурную и языковую идентичность, участвует в общественной жизни и развивается в рамках украинского правового поля. Мы не видим ни фактических, ни юридических проблем в этом вопросе
Качка добавил, что Украина рассчитывает на продолжение диалога с венгерскими властями.
Мы надеемся на прагматичное и конструктивное сотрудничество с правительством Венгрии в будущем. Вопросы национальных меньшинств не должны становиться инструментом политических споров, особенно когда речь идет о стратегическом будущем Украины в Европейском Союзе
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