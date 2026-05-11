Украина не хочет видеть Шредера в качестве переговорщика от ЕС
Киев • УНН
Министр Андрей Сибига заявил, что Украина категорически против участия Герхарда Шредера в переговорах с рф. Об этом он сообщил во время визита в Брюссель.
Украинская сторона не хочет видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком от имени ЕС по мирному урегулированию между его страной и россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН со ссылкой на RD.
Детали
"Мы категорически не поддерживаем такую кандидатуру", – сказал Сибига по прибытии в Брюссель.
Сибига принимает участие в части встречи министров иностранных дел ЕС.
Лидеры ЕС давно обсуждают целесообразность назначения одного европейца в качестве "специального представителя" для переговоров с главой кремля владимиром путиным.
В субботу путин, как его цитируют росСМИ, заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшим переговорщиком со стороны Европы для диалога. "Для меня лично лучше бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер", - заявил путин.