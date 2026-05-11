Украина не хочет видеть Шредера в качестве переговорщика от ЕС

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Министр Андрей Сибига заявил, что Украина категорически против участия Герхарда Шредера в переговорах с рф. Об этом он сообщил во время визита в Брюссель.

Украинская сторона не хочет видеть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком от имени ЕС по мирному урегулированию между его страной и россией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН со ссылкой на RD.

Детали

"Мы категорически не поддерживаем такую кандидатуру", – сказал Сибига по прибытии в Брюссель.

Сибига принимает участие в части встречи министров иностранных дел ЕС.

Сибига в Брюсселе отметил «новое ощущение импульса» — на повестке дня новые санкции и роль Европы в мирных усилиях11.05.26, 11:19 • 696 просмотров

Лидеры ЕС давно обсуждают целесообразность назначения одного европейца в качестве "специального представителя" для переговоров с главой кремля владимиром путиным.

В ЕС поддержали идею единого представителя для контактов с рф, но напомнили о важном нюансе08.05.26, 17:14 • 3278 просмотров

В субботу путин, как его цитируют росСМИ, заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшим переговорщиком со стороны Европы для диалога. "Для меня лично лучше бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер", - заявил путин.

