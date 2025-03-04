Украина настроена продолжить сотрудничество с США - Премьер
Киев • УНН
Украина готова подписать соглашение с США о создании совместного инвестиционного фонда. Премьер-министр подчеркнул важность сохранения партнерства с США в военной, финансовой и политической сферах.
Поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки важна, и Украина готова расширять сотрудничество с американскими партнерами. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент УНН.
Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов как от мирового лидера - одного из наших крупнейших партнеров, который поддерживал нас на протяжении трех лет, - будет продолжаться
"Мы ищем эти возможности кооперации прагматичной, основываясь на экономических, в частности, и на соглашении о совместном создании инвестиционного фонда в Украине, мы готовы его подписывать, будем двигаться в этом направлении… Безусловно, США являются важным военным, финансовым, политическим партнером Украины, и важно сохранить это партнерство", - добавил Премьер-министр.
Напомним
Премьер-министр Украины заявил, что "план Б" не рассматривается, единственный вариант - победа и выживание. Шмыгаль подчеркнул, что единственным планом нашего государства является победа.