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Украина настроена продолжить сотрудничество с США - Премьер

Киев • УНН

 • 22567 просмотра

Украина готова подписать соглашение с США о создании совместного инвестиционного фонда. Премьер-министр подчеркнул важность сохранения партнерства с США в военной, финансовой и политической сферах.

Украина настроена продолжить сотрудничество с США - Премьер

Поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки важна, и Украина готова расширять сотрудничество с американскими партнерами. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент УНН.

Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов как от мирового лидера - одного из наших крупнейших партнеров, который поддерживал нас на протяжении трех лет, - будет продолжаться

- заявил Шмыгаль.

"Мы ищем эти возможности кооперации прагматичной, основываясь на экономических, в частности, и на соглашении о совместном создании инвестиционного фонда в Украине, мы готовы его подписывать, будем двигаться в этом направлении… Безусловно, США являются важным военным, финансовым, политическим партнером Украины, и важно сохранить это партнерство", - добавил Премьер-министр.

Напомним 

Премьер-министр Украины заявил, что "план Б" не рассматривается, единственный вариант - победа и выживание. Шмыгаль подчеркнул, что единственным планом нашего государства является победа.

Алина Волянская

Алина Волянская

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