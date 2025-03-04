Україна налаштована продовжити співпрацю зі США - Прем'єр

Підтримка з боку Сполучених Штатів Америки важлива, і Україна готова розширювати співпрацю з американськими партнерами. Про це заявив Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня, передає кореспондент УНН.

Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки, і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів як від світового лідера - одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, - буде продовжуватись - заявив Шмигаль.

"Ми шукаємо ці можливості кооперації прагматичної, базуючись на економічних, зокрема, і на угоді про спільне створення інвестиційного фонду в Україні, ми готові її підписувати, будемо рухатись в цьому напрямку… Безумовно, США є важливим військовим, фінансовим, політичним партнером України, і важливо зберегти це партнерство", - додав Премʼєр-міністр.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України заявив, що "план Б" не розглядається, єдиний варіант - перемога та виживання. Шмигаль наголосив, що єдиним планом нашої держави є перемога.