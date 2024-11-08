Украина накопила $22,8 млрд торгового дефицита: какие продукты и где больше всего покупала
Киев • УНН
За январь-октябрь 2024 года товарооборот Украины достиг $92 млрд, из которых импорт - $57,4 млрд, экспорт - $34,6 млрд. Крупнейшими торговыми партнерами стали Китай, Польша и Германия.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре этого года составил 22,8 млрд долл., что почти аналогично прошлогоднему показателю за тот же период. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
Как сообщается, за 10 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $92 млрд. В течение января-октября 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,4 млрд, а экспортировали - на $34,6 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $47,4 млрд, или 83% общих объемов импортируемых товаров.
Таким образом, дефицит составил $22,8 млрд, тогда как за этот же период в прошлом году был $22,4 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $11,6 млрд,
- Польша - $5,6 млрд,
- Германия - $4,4 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $4 млрд,
- Германию - на $2,4 млрд,
- Испанию - на $2,4 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $20,3 млрд,
- продукция химической промышленности - $9,3 млрд,
- топливно-энергетические - $8,7 млрд.
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $20,3 млрд,
- металлы и изделия из них - $3,8 млрд,
- машины, оборудование и транспорт - $2,9 млрд.
Дефицит торговли Украины товарами достиг 20,5 млрд долл.: куда продавали и где покупали больше всего7 октября 2024, 11:56 • 11413 просмотров