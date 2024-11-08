Украина накопила $22,8 млрд торгового дефицита: какие продукты и где больше всего покупала

ukenru
Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
12:41 • 55558 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
10:29 • 100283 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 105811 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 132248 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 111423 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 117916 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 117966 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 148525 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 131791 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 172181 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Пентагон раскрыл, пришлет ли Украине до $6 млрд помощи до конца срока Байдена

Пентагон раскрыл, пришлет ли Украине до $6 млрд помощи до конца срока Байдена

06:49 • 30587 просмотра
Курс валют на 8 ноября: гривна укрепилась на 10 копеек

Курс валют на 8 ноября: гривна укрепилась на 10 копеек

07:39 • 23352 просмотра
Зеленский об очередных атаках рф: ПВО, дальнобойность, вооружение, санкции - вот ответ

Зеленский об очередных атаках рф: ПВО, дальнобойность, вооружение, санкции - вот ответ

07:58 • 34496 просмотра
путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

путин пытается повлиять на внешнюю политику Трампа и перезагрузить отношения с США на своих условиях - ISW

07:59 • 43546 просмотра
МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

08:49 • 33267 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 132253 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 122430 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 148528 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 152132 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 149346 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 92514 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 98863 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 107801 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 114761 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 141758 просмотра
Актуальное
Украина накопила $22,8 млрд торгового дефицита: какие продукты и где больше всего покупала

Украина накопила $22,8 млрд торгового дефицита: какие продукты и где больше всего покупала

Киев  •  УНН

15:39 • 4911 просмотра

Read in English

За январь-октябрь 2024 года товарооборот Украины достиг $92 млрд, из которых импорт - $57,4 млрд, экспорт - $34,6 млрд. Крупнейшими торговыми партнерами стали Китай, Польша и Германия.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-октябре этого года составил 22,8 млрд долл., что почти аналогично прошлогоднему показателю за тот же период. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

Как сообщается, за 10 месяцев 2024 года товарооборот Украины составил $92 млрд. В течение января-октября 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,4 млрд, а экспортировали - на $34,6 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $47,4 млрд, или 83% общих объемов импортируемых товаров.

Таким образом, дефицит составил $22,8 млрд, тогда как за этот же период в прошлом году был $22,4 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай - $11,6 млрд, 
  • Польша - $5,6 млрд,
  • Германия - $4,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

  • Польшу - на $4 млрд, 
  • Германию - на $2,4 млрд, 
  • Испанию - на $2,4 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт - $20,3 млрд, 
  • продукция химической промышленности - $9,3 млрд, 
  • топливно-энергетические - $8,7 млрд.

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары - $20,3 млрд, 
  • металлы и изделия из них - $3,8 млрд, 
  • машины, оборудование и транспорт - $2,9 млрд.

Дефицит торговли Украины товарами достиг 20,5 млрд долл.: куда продавали и где покупали больше всего7 октября 2024, 11:56 • 11413 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
kitaiКитай
ukrainaУкраина
polshaПольша