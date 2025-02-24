Украина надеется подписать экономическое соглашение с США в Вашингтоне - Зеленский

Украинские команды активно работают над экономическим соглашением с США, которое планируют подписать в ближайшем будущем. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Америки для обеспечения мира и стабильности в Украине. Об этом сказал Президент Украины в рамках заседания стран G7, передает УНН.

Наши команды уже продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне. И, господин Президент Трамп, мы бы очень хотели услышать ваше мнение, ведь все наши люди, все наши семьи очень волнуются: будет ли поддержка от Америки? Будет ли Америка лидером свободного мира? - сказал Зеленский.

Он отметил, что для украинцев и для жизни в целом чрезвычайно важно, чтобы американская поддержка оставалась. Также он верит, что Украина может быть эффективной в обеспечении реальных гарантий мира, но для этого необходимо участие всех стран, которых касается война - Европы, Америки и, конечно, Украины.

путин самый слабый, когда мы объединены и сильны. Именно так должен выглядеть стол переговоров, и я надеюсь, что мы за него сядем как можно быстрее - не из-за ошибок, а из-за общей доброй воли - сказал украинский лидер.

Напомним

Зеленский заявил, что россия может вернуться через 10 лет, если Украина не будет готова.

