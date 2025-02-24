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Україна сподівається підписати економічну угоду з США у Вашингтоні - Зеленський

Україна сподівається підписати економічну угоду з США у Вашингтоні - Зеленський

Київ • УНН

 • 20972 перегляди

Українські команди працюють над економічною угодою зі США, яку планують підписати у Вашингтоні. Зеленський підкреслив важливість американської підтримки для забезпечення миру та стабільності.

Українські команди активно працюють над економічною угодою з США, яку планують підписати в найближчому майбутньому. Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки Америки для забезпечення миру та стабільності в Україні. Про це сказав Президент України у межах засідання країн G7, передає УНН.

Наші команди вже продуктивно працюють із США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні. І, пане Президенте Трамп, ми б дуже хотіли почути вашу думку, адже всі наші люди, всі наші родини дуже хвилюються: чи буде підтримка від Америки? Чи буде Америка лідером вільного світу?

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що для українців і для життя в цілому надзвичайно важливо, щоб американська підтримка залишалася. Також він вірить, що Україна може бути ефективною в забезпеченні реальних гарантій миру, але для цього необхідна участь усіх країн, яких торкається війна - Європи, Америки та, звісно, України.

путін найслабший, коли ми об’єднані й найсильніші. Саме так має виглядати стіл переговорів, і я сподіваюся, що ми до нього сядемо якнайшвидше - не через помилки, а через спільну добру волю

- сказав український лідер.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що росія може повернутися через 10 років, якщо Україна не буде готова.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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