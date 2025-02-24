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Зеленський: росія може напасти знову через 10 років, якщо ми не будемо готові

Зеленський: росія може напасти знову через 10 років, якщо ми не будемо готові

Київ • УНН

 • 23311 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія може повернутися через 10 років, якщо Україна не буде готова. Напад не відбудеться при умові членства України в НАТО та наявності міцної армії.

росія може напасти на Україну знову через 10 років, якщо Україна не буде готова. Проте росія не повернеться, якщо в України буде міцна армія та буде членство в НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками пленарного засідання "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Ми сподіваємося, що ми зможемо завершити цю війну цього року, а не через 3 роки. Це дуже складна ситуація, це дуже складно всім нашим країнам проходити всю цю війну. Я не можу говорити про 3 роки, якщо ми будемо говорити про те, як підготувати нашу безпеку… росія може повернутися через 10 років, якщо ми не будемо готові. Вони не повернуться, якщо ми повернемо їх на їхнє місце, на їхню територію, якщо Україна буде в ЄС та НАТО. Вони не повернуться, якщо в нас буде міцна армія, НАТО та є єдність 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО на даному етапі не розглядається.

Павло Башинський

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