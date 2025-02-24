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Зеленский: россия может напасть снова через 10 лет, если мы не будем готовы

Зеленский: россия может напасть снова через 10 лет, если мы не будем готовы

Киев  •  УНН

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Президент Зеленский заявил, что россия может вернуться через 10 лет, если Украина не будет готова. Нападение не произойдет при условии членства Украины в НАТО и наличии крепкой армии.

россия может напасть на Украину снова через 10 лет, если Украина не будет готова. Однако россия не вернется, если у Украины будет крепкая армия и будет членство в НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам пленарного заседания "Поддерживай Украину", передает корреспондент УНН.

Мы надеемся, что мы сможем завершить эту войну в этом году, а не через 3 года. Это очень сложная ситуация, это очень сложно всем нашим странам проходить всю эту войну. Я не могу говорить о 3 годах, если мы будем говорить о том, как подготовить нашу безопасность... россия может вернуться через 10 лет, если мы не будем готовы. Они не вернутся, если мы вернем их на их место, на их территорию, если Украина будет в ЕС и НАТО. Они не вернутся, если у нас будет крепкая армия, НАТО и есть единство 

- сказал Зеленский.

Напомним

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на данном этапе не рассматривается.

Павел Башинский

Павел Башинский

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