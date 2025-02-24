Радник Трампа: "Вступ України до НАТО не на столі переговорів"
Київ • УНН
Майк Волтц заявив, що питання вступу України до НАТО наразі не розглядається. Це прозвучало після заяви Зеленського про готовність залишити посаду в обмін на членство в Альянсі.
Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО на даному етапі не розглядається. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Це не на столі переговорів. Я не бачу, щоб США дозволили Україні вступити в НАТО,
"Ми повністю віддані НАТО в цілому, нашим договірним угодам з іншими країнами НАТО, передбаченим статтею 5, але гарантії безпеки для України - це інша розмова", - продовжив Волтц.
Зокрема, коментар Волтца прозвучав після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий піти з поста лідера країни.
Нагадаємо
23 лютого під час форму "Україна. Рік 2025" президент України Володимир Зеленський заявив про готовність залишити посаду Президента та запропонував це обміняти це на членство в НАТО.