Радник Трампа: "Вступ України до НАТО не на столі переговорів"

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що питання про вступ України до НАТО на даному етапі не розглядається. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Це не на столі переговорів. Я не бачу, щоб США дозволили Україні вступити в НАТО, - заявив Волтц в понеділок.

"Ми повністю віддані НАТО в цілому, нашим договірним угодам з іншими країнами НАТО, передбаченим статтею 5, але гарантії безпеки для України - це інша розмова", - продовжив Волтц.

Зокрема, коментар Волтца прозвучав після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий піти з поста лідера країни.

Нагадаємо

23 лютого під час форму "Україна. Рік 2025" президент України Володимир Зеленський заявив про готовність залишити посаду Президента та запропонував це обміняти це на членство в НАТО.