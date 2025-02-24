Советник Трампа: "Вступление Украины в НАТО не на столе переговоров"

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на данном этапе не рассматривается. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Это не на столе переговоров. Я не вижу, чтобы США позволили Украине вступить в НАТО, - заявил Волтц в понедельник.

"Мы полностью преданы НАТО в целом, нашим договорным соглашениям с другими странами НАТО, предусмотренным статьей 5, но гарантии безопасности для Украины - это другой разговор", - продолжил Волтц.

В частности, комментарий Волца прозвучал после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов уйти с поста лидера страны.

Напомним

23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост Президента и предложил это обменять это на членство в НАТО.