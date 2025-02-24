Советник Трампа: "Вступление Украины в НАТО не на столе переговоров"
Киев • УНН
Майк Волтц заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не рассматривается. Это прозвучало после заявления Зеленского о готовности оставить должность в обмен на членство в Альянсе.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на данном этапе не рассматривается. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Это не на столе переговоров. Я не вижу, чтобы США позволили Украине вступить в НАТО,
"Мы полностью преданы НАТО в целом, нашим договорным соглашениям с другими странами НАТО, предусмотренным статьей 5, но гарантии безопасности для Украины - это другой разговор", - продолжил Волтц.
В частности, комментарий Волца прозвучал после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов уйти с поста лидера страны.
Напомним
23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост Президента и предложил это обменять это на членство в НАТО.