Украина использует опыт НАТО по гендерному равенству в армии

В реализации гендерной политики Вооруженные Силы Украины используют западный опыт и сотрудничают со странами НАТО. Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова на встрече с руководителем канадского правительственного проекта PROTECT2 Марисой Кемпер, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны.

Украина сделала существенные шаги для реализации принципов гендерного равенства в армии. Мы внедряем новые правила использования гендерно чувствительного языка, работаем над созданием условий для реализации женщин в армии, в частности, на руководящих и боевых должностях. Мы и в дальнейшем будем использовать лучший западный опыт для реализации гендерной политики в армии - отметила она.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы обмена практическим опытом между странами НАТО и Украиной, реализации совместных проектов, а также профессиональной экспертизы политики человеческого капитала.

В Канаде активно внедряются стратегии карьерного роста молодых лидеров в вооруженных силах. Подобный подход мог бы быть очень полезным и для Украины. Мы готовы оказать экспертную поддержку по этому направлению - отметила Мариса Кемпер.

Участники встречи также обсудили наработки инструментов по гендерной интеграции в Вооруженных Силах Украины, включая тренинги по гендерному равенству для всех военнослужащих.

В Минобороны добавили, что программа PROTECT2 уже провела обучение для 200 гендерных советников сектора обороны и активно работает над интеграцией гендерного равенства в стратегические документы оборонного сектора.

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