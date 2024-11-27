Украина импортирует электроэнергию из 5 стран на фоне отключений света

В Украине сегодня действуют графики отключений электроэнергии, импорт электричества запланирован из 5 соседних стран, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали "рационально и экономно использовать электроэнергию". Это "помогает снизить нагрузку на энергетическую систему", отметили в Минэнерго.

При этом указано, что за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 22 273 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 8600 МВт*ч и мощностью 888 МВт.