Украина импортирует электроэнергию из 5 стран на фоне отключений света
Киев • УНН
В Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии, запланирован импорт из 5 соседних стран. Энергетики восстановили электроснабжение для более 22 тысяч потребителей после боевых действий.
В Украине сегодня действуют графики отключений электроэнергии, импорт электричества запланирован из 5 соседних стран, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
Детали
"Сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали "рационально и экономно использовать электроэнергию". Это "помогает снизить нагрузку на энергетическую систему", отметили в Минэнерго.
При этом указано, что за прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 22 273 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Импорт
На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 8600 МВт*ч и мощностью 888 МВт.