Украина импортировала сотни автобусов на миллионы долларов за 5 месяцев 2025 года: детали

$41.780.01
48.980.12
ukenru
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
05:00 • 4064 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 22768 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 95631 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 66005 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 123210 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 66365 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 60154 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 51054 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 44355 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 32038 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
67%
742мм
Популярные новости
В Одесской области отдыхающие массово пренебрегают предупреждениями о запрете купания: власти выступили с призывом28 июля, 20:49 • 5524 просмотра
Оккупированный Донецк атаковали дроны: в городе пропал свет28 июля, 21:09 • 7602 просмотра
Россияне вывезли украинских школьников в Санкт-Петербург для парада, который отменили28 июля, 23:21 • 12199 просмотра
ISW: Путин не пойдет на уступки в войне, чтобы не ставить под сомнение целесообразность военной кампании в Украине29 июля, 00:18 • 12266 просмотра
Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога01:17 • 15389 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 95638 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 94004 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 109573 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 123217 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 336910 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 77176 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 131928 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 70179 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 69692 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 64792 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"

Украина импортировала сотни автобусов на миллионы долларов за 5 месяцев 2025 года: детали

Киев • УНН

 • 266 просмотра

За первые 5 месяцев 2025 года Украина импортировала 539 автобусов на 25,9 млн долларов США. Среди них 161 новый и 378 подержанных, с крупнейшими поставщиками Турцией и Польшей соответственно.

Украина импортировала сотни автобусов на миллионы долларов за 5 месяцев 2025 года: детали

За первые 5 месяцев 2025 года Украина импортировала 539 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила 25,9 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

По данным Госстата, из вышеупомянутого количества автобусов, 161 единица – это новые, а 378 единиц – подержанные. Импорт новых автобусов обошелся в 8,2 млн долларов, а таможенная стоимость подержанных автобусов составила –17,7 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция (137 единиц). На этих поставках Турция заработала 5,9 млн долларов.

Наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Польши (132 единицы), общая таможенная стоимость составляет 7,9 млн долларов.

Напомним

За первое полугодие 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 000 новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч авто было реализовано частным клиентам, а 10,4 тысяч приобрели юридические лица.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаНовости МираАвто
Турция
Украина
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9