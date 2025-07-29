Украина импортировала сотни автобусов на миллионы долларов за 5 месяцев 2025 года: детали

За первые 5 месяцев 2025 года Украина импортировала 539 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила 25,9 млн долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

По данным Госстата, из вышеупомянутого количества автобусов, 161 единица – это новые, а 378 единиц – подержанные. Импорт новых автобусов обошелся в 8,2 млн долларов, а таможенная стоимость подержанных автобусов составила –17,7 млн долларов.

Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция (137 единиц). На этих поставках Турция заработала 5,9 млн долларов.

Наибольшее количество подержанных автобусов было импортировано из Польши (132 единицы), общая таможенная стоимость составляет 7,9 млн долларов.

Напомним

За первое полугодие 2025 года украинский автопарк пополнился почти 33 000 новых легковых автомобилей. Из них 22,5 тысяч авто было реализовано частным клиентам, а 10,4 тысяч приобрели юридические лица.