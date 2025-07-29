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"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
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Україна імпортувала сотні автобусів на мільйони доларів за 5 місяців 2025 року: деталі

Київ • УНН

 • 354 перегляди

За перші 5 місяців 2025 року Україна імпортувала 539 автобусів на 25,9 млн доларів США. Серед них 161 новий та 378 вживаних, з найбільшими постачальниками Туреччини та Польщі відповідно.

Україна імпортувала сотні автобусів на мільйони доларів за 5 місяців 2025 року: деталі

За перші 5 місяців 2025 року Україна імпортувала 539 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила 25,9 млн доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

За даними Держстату, з вищезазначеної кількості автобусів, 161 одиниця – це нові, а 378 одиниць – вживані. Імпорт нових автобусів обійшовся у 8,2 млн доларів, а митна вартість вживаних автобусів становила –17,7 млн доларів.

Найбільшим постачальником нових автобусів була Туреччина (137 одиниць). На цих поставках Туреччина заробила 5,9 млн доларів.

Найбільшу кількість вживаних автобусів було імпортовано з Польщі (132 одиниці), загальна митна вартість складає 7,9 млн доларів.

Нагадаємо

За перше півріччя 2025 року український автопарк поповнився майже 33 000 нових легковиків. З них 22,5 тисяч авто було реалізовано приватним клієнтам, а 10,4 тисяч придбали юридичні особи.

Євген Устименко

Євген Устименко

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