Украина имеет право на самозащиту, которое включает уничтожение военных целей в РФ - Столтенберг

Украина имеет право на самозащиту. Это право включает право уничтожать легитимные военные цели на территории России. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Должны не забывать, что эта война развязана Россией, как агрессором. россия оккупировала часть Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право на самозащиту включает право уничтожать легитимные военные цели на территории агрессора - России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя наложены определенные ограничения на использование этого вооружения. Однако эти ограничения мы ослабим, поскольку рф начала новое наступление на севере возле Харькова - рассказал Столтенберг.

Он отметил, что оккупанты атакуют с российской территории.

Украина имеет право уничтожать ракетные установки, из которых обстреливают Харьков. Итак, ограничения постепенно отменяются и это поможет украинцам защищаться - заявил Столтенберг.

Дополнение

В Белом доме прояснили позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям на территории России, и не исключили, что это разрешение может быть расширено.