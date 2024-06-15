Україна має право на самозахист, яке включає знищення військових цілей у рф - Столтенберг
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на самооборону, включаючи право знищувати законні військові об'єкти на російській території, оскільки Росія є агресором і окупувала частину України.
Україна має право на самозахист. Це право включає право знищувати легітимні військові цілі на території росії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Маємо не забувати, що ця війна розв’язна росією, як агресором. росія окупувала частину України. Україна має право на самозахист. Це право на самозахист включає право знищувати легітимні військові цілі на території агресора – росії. Ми надали 99% військової допомоги Україні, хоча накладені певні обмеження на використання цього озброєння. Проте ці обмеження ми послабимо, оскільки рф розпочала новий наступ на півночі біля Харкова
Він зазначив, що окупанти атакують з російської території.
Україна має право знищувати ракетні установки, з яких обстрілюють Харків. Отже, обмеження поступово скасовуються й це допоможе українцям захищатися
Доповнення
У Білому домі прояснили позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території росії, та не виключили, що цей дозвіл може бути розширений.