У Білому домі пояснили, чи можливе розширення дозволу Україні бити американською зброєю по цілях на території рф

У Білому домі прояснили позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території росії, та не виключили, що цей дозвіл може бути розширений. Про це заявив під час брифінгу радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 3 червня, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

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Кірбі журналісти нагадали, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю "по дуже обмеженій території росії". Держсекретар США Ентоні Блінкен в останній день своєї поїздки до Європи сказав, що нинішній дозвіл може бути не останнім зняттям обмежень для України.

На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу може йтися для ЗСУ, Кірбі додав, що не хоче забігати наперед "щодо рішень, які ще не були ухвалені".

"Як вам відомо, на кожному кроці цієї війни, оскільки війна змінювалася, умови на полі бою змінювалися, ми розвивали та змінювали свою підтримку України. І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", - сказав Кірбі.

За словами радника з комунікацій Білого дому, заяви та заклики Президента України Володимира Зеленського для них зрозумілі, оскільки був втрачений час через затримку з допомогою зі США, і зараз рф посилює атаки на Україну.

"Хто може звинувачувати Президента Зеленського в тому, що він хоче отримати більше засобів і мати більші можливості використовувати ці засоби? Адже його країна продовжує бути під атаками, особливо на тлі досі послідовних зусиль росії наражати на небезпеку Харків, одне з їхніх найважливіших міст на півночі", - пояснює Кірбі.

Посадовець Білого жому не виключив можливості розширення дозволу для України у майбутньому та наголосив, що усе залежатиме від ситуації на полі бою.

Ми і надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці, я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України. І ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою - підсумував Кірбі.

Кірбі також підтвердив журналістам, що віцепрезидентка США Камала Гарріс разом із радником з національної безпеки США Джейком Салліваном візьмуть участь в українському Саміті миру, який пройде 15-го червня в місті Люцерн, у Швейцарії.

"На саміті віцепрезидентка і пан Салліван наголосять на важливості того, щоб країни світу продовжували підтримувати зусилля України із забезпечення справедливого та тривалого миру. Всім відомо, я думаю, що ця війна могла б закінчитися завтра, якби пан путін просто забрав свої війська з України. Тим часом ми із союзниками та партнерами будемо продовжувати підтримувати народ України, який щодня бореться, аби захистити себе від цієї агресії", - сказав Кірбі.

Журналісти також уточнили, чи не буде це поганим жестом, що президент США Джо Байден у день саміту долучиться до голлівудського заходу зі збору коштів замість українського Саміту миру.

Відповідаючи на це запитання, Кірбі заявив, що по справжньому погано було затягнути допомогу Україні у Конгресі США на шість місяців, через що рф розгорнула посилені атаки на Донеччині та Харківщині.

"У світі не було жодного лідера, який би підтримував Україну більше і завзятіше, ніж Джо Байден. Незалежно від того, хто представлятиме Сполучені Штати на цьому Саміті - а це, до речі, буде віцепрезидентка - не можна сказати, що США якось відійшли від підтримки України. Понад рік тому Президент Зеленський представив свою Формулу миру. Насправді йому вдалося це зробити та залучити до столу переговорів інші країни, тому що США підтримували цю його ініціативу. І ми з нетерпінням чекаємо обговорення в Люцерні разом із віцепрезиденткою та Джейком Салліваном, щоб побачити, що США можуть продовжувати робити для підтримки цього", - відповів журналістам радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому.

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