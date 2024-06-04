В Белом доме объяснили, возможно ли расширение разрешения Украине бить американским оружием по целям на территории рф

В Белом доме прояснили позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям на территории россии, и не исключили, что это разрешение может быть расширено. Об этом заявил во время брифинга советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 3 июня, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Кирби журналисты напомнили, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие "по очень ограниченной территории россии". Госсекретарь США Энтони Бленкен в последний день своей поездки в Европу сказал, что нынешнее разрешение может быть не последним снятием ограничений для Украины.

На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения может идти речь для ВСУ, Кирби добавил, что не хочет забегать вперед "относительно решений, которые еще не были приняты".

"Как вам известно, на каждом шагу этой войны, поскольку война менялась, условия на поле боя менялись, мы развивали и меняли свою поддержку Украины. И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", - сказал Кирби.

По словам советника по коммуникациям Белого дома, заявления и призывы Президента Украины Владимира Зеленского для них понятны, поскольку было потеряно время из-за задержки с помощью из США, и сейчас рф усиливает атаки на Украину.

"Кто может обвинять Президента Зеленского в том, что он хочет получить больше средств и иметь большие возможности использовать эти средства? Ведь его страна продолжает быть под атаками, особенно на фоне до сих пор последовательных усилий россии подвергать опасности Харьков, один из их важнейших городов на севере", - объясняет Кирби.

Чиновник Белого дома не исключил возможности расширения разрешения для Украины в будущем и подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

Мы и в дальнейшем будем вести эти разговоры с украинцами. Безусловно, будем. А приведет ли это к дополнительным изменениям в политике, я не могу сказать пока. Но мы не будем отворачиваться от потребностей Украины. И мы будем в дальнейшем пытаться развивать нашу поддержку, в зависимости от развития ситуации на поле боя - подытожил Кирби.

Кирби также подтвердил журналистам, что вице-президент США Камала Харрис вместе с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном примут участие в украинском Саммите мира, который пройдет 15-го июня в городе Люцерн, в Швейцарии.

"На саммите вице-президент и господин Салливан подчеркнут важность того, чтобы страны мира продолжали поддерживать усилия Украины по обеспечению справедливого и длительного мира. Всем известно, я думаю, что эта война могла бы закончиться завтра, если бы господин путин просто забрал свои войска из Украины. Тем временем мы с союзниками и партнерами будем продолжать поддерживать народ Украины, который ежедневно борется, чтобы защитить себя от этой агрессии", - сказал Кирби.

Журналисты также уточнили, не будет ли это плохим жестом, что президент США Джо Байден в день саммита присоединится к голливудскому мероприятию по сбору средств вместо украинского Саммита мира.

Отвечая на этот вопрос, Кирби заявил, что по настоящему плохо было затянуть помощь Украине в Конгрессе США на шесть месяцев, из-за чего рф развернула усиленные атаки на Донетчине и Харьковщине.

"В мире не было ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и упорнее, чем Джо Байден. Независимо от того, кто будет представлять Соединенные Штаты на этом саммите - а это, кстати, будет вице-президент - нельзя сказать, что США как-то отошли от поддержки Украины. Более года назад Президент Зеленский представил свою Формулу мира. На самом деле ему удалось это сделать и привлечь к столу переговоров другие страны, потому что США поддерживали эту его инициативу. И мы с нетерпением ждем обсуждения в Люцерне вместе с вице-президентом и Джейком Салливаном, чтобы увидеть, что США могут продолжать делать для поддержки этого", - ответил журналистам советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома.

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