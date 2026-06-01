Украина имеет пошаговые предложения по реформе ОБСЕ, МАГАТЭ и других институтов - Сибига

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Андрей Сибига представил пошаговый план реформы ОБСЕ и МАГАТЭ. Министр назвал право вето россии в Совбезе ООН главной угрозой мировой безопасности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Украины есть пошаговые предложения по реформе ОБСЕ, МАГАТЭ и других институтов, так как россия с правом вето в ООН — это приговор всей безопасности, передает УНН.

Угроза со стороны россии не исчезнет автоматически с завершением войны, поэтому нам в Европе нужно строить долгосрочную систему сдерживания. Мы фактически создаем новую модель сдерживания. Мы должны реформировать международные институты безопасности. Мы не собираемся дарить россии ООН или ОБСЕ. У нас есть пошаговые предложения по реформе ОБСЕ, МАГАТЭ и других институтов. И это может стать первым шагом к более широкому переосмыслению всей системы международной безопасности, включая Совет Безопасности ООН. Ведь агрессор с правом вето в Совете Безопасности – это приговор всей нашей безопасности 

- сказал Сибига. 

Он добавил, что "мы не можем быть заложниками многостороннего противостояния тех или иных постоянных членов Совбеза".

Напомним 

Организация Объединенных Наций заявила об опасной эскалации войны в Украине после последних масштабных российских ударов и угроз новых атак. 

