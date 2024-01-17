Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  159026 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  139972 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  134096 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  130397 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  144379 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  151958 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

Турецкие банки прекращают сотрудничество с российскими партнерами после указа США о санкциях за сотрудничество с россией.

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Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

По мнению Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", украинская судебная система переживает кризис из-за неэффективной реформы, а также из-за проблем с прозрачностью отбора судей.

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ЕС заморозил 20 миллиардов евро средств, предназначенных для Венгрии, и для разблокирования этих средств Будапешт должен выполнить определенные условия.

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В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет

Медицинские учреждения в оккупированном Мариуполе плохо подготовлены к всплеску вирусных инфекций, что потенциально может привести к эпидемии. Точная природа вируса остается неподтвержденной.

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В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет

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Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, выкупил с аукциона мобильный номер своего покойного отца, согласившись помочь ВСУ.

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Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ

Согласно докладу ВОЗ, уровень курения во всем мире снижается: сегодня табак употребляет каждый пятый взрослый, тогда как в 2000 году этот показатель составлял один из трех. Однако в Европе сейчас самый высокий в мире показатель курильщиков среди женщин и подростков.

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Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ

Подделывали документы и переправляли мужчин в обход КПП: разоблачены новые схемы для уклонистов

Правоохранители разоблачили преступные схемы, по которым злоумышленники предлагали призывникам уклониться от военной службы, сбежать в ЕС по поддельным документам или в обход пунктов пропуска. Зафиксированы также мошеннические схемы с обещаниями официального трудоустройства за рубежом или поступления в европейские университеты.

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"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Всемирном экономическом форуме, что 2024 год должен стать годом, когда Украина восстановит полный контроль над своим воздушным пространством при поддержке истребителей F-16, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы от союзников страны.

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"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба