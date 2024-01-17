Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что страна имеет достаточные запасы энергоресурсов, чтобы пережить зиму.
Турецкие банки массово отказываются от сотрудничества с российскими компаниями - росСМИ
Турецкие банки прекращают сотрудничество с российскими партнерами после указа США о санкциях за сотрудничество с россией.
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
По мнению Валерия Клочко, руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", украинская судебная система переживает кризис из-за неэффективной реформы, а также из-за проблем с прозрачностью отбора судей.
Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов
российские оккупанты просят больше российских гвардейцев для контроля над местным населением на оккупированных украинских территориях. Несмотря на наличие более 35 000 гвардейцев и спецназовцев, их контроль остается неудовлетворительным.
20 млрд евро для Венгрии не разморозят до выполнения условий - фон дер Ляйен
ЕС заморозил 20 миллиардов евро средств, предназначенных для Венгрии, и для разблокирования этих средств Будапешт должен выполнить определенные условия.
В оккупированном Мариуполе возможно развитие эпидемии из-за низкой подготовки медучреждений - Мариупольский городской совет
Медицинские учреждения в оккупированном Мариуполе плохо подготовлены к всплеску вирусных инфекций, что потенциально может привести к эпидемии. Точная природа вируса остается неподтвержденной.
Кириллу Кернесу пришлось помочь ВСУ, чтобы получить номер отца
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, выкупил с аукциона мобильный номер своего покойного отца, согласившись помочь ВСУ.
Европа лидирует по количеству курильщиков среди молодежи и женщин - ВОЗ
Согласно докладу ВОЗ, уровень курения во всем мире снижается: сегодня табак употребляет каждый пятый взрослый, тогда как в 2000 году этот показатель составлял один из трех. Однако в Европе сейчас самый высокий в мире показатель курильщиков среди женщин и подростков.
Подделывали документы и переправляли мужчин в обход КПП: разоблачены новые схемы для уклонистов
Правоохранители разоблачили преступные схемы, по которым злоумышленники предлагали призывникам уклониться от военной службы, сбежать в ЕС по поддельным документам или в обход пунктов пропуска. Зафиксированы также мошеннические схемы с обещаниями официального трудоустройства за рубежом или поступления в европейские университеты.
"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Всемирном экономическом форуме, что 2024 год должен стать годом, когда Украина восстановит полный контроль над своим воздушным пространством при поддержке истребителей F-16, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы от союзников страны.