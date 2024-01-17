Украина имеет достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива для прохождения зимы - министр

Запасов энергоресурсов Украины достаточно для прохождения зимнего периода. Об этом, как сообщили в Минэнерго, заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании координационной группы G7+, пишет УНН.

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Министр проинформировал партнеров о ситуации в энергосекторе и потребности для пополнения резервов на случай повторения массированных вражеских атак.

"У нас достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива. И это дает нам уверенность сказать, что мы прошли половину зимы и мы выстоим до ее конца", - подчеркнул Галущенко.

Этого, как указано, удалось достичь, в частности, благодаря масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, которая продолжается при координации Минэнерго. Для ее реализации используется и оборудование, предоставленное или приобретенное с помощью международных партнеров.

"Спасибо за все, что вы делаете для Украины. На сегодня система стабильна, в частности благодаря вам, вашей поддержке и нашим совместным усилиям для поддержания ее устойчивости", - отметил министр.

В то же время Галущенко отметил, что враг продолжает атаковать энергетические объекты, генерацию на прифронтовых территориях. Однако эффективная система противовоздушной обороны и меры по усилению физической защиты энергетических объектов не позволяют россиянам нанести весомые повреждения энергосистеме в целом.

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