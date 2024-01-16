В газохранилищах есть около 11,3 млрд кубометров газа, этого хватит до конца сезона - Шмыгаль

В подземных хранилищах газа находится около 11,3 млрд кубометров газа. Этого достаточно, чтобы успешно завершить отопительный сезон. Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сезон 2023-2024 годов мы проходим за счет газа собственной добычи. По состоянию на сегодня в газохранилищах имеем около 11,3 млрд кубометров газа. Этого хватит, чтобы успешно завершить отопительный период - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

Сейчас Украина пересекает экватор отопительного сезона. По словам премьер - министра, благодаря заблаговременным масштабным ремонтам, накоплению энергоресурсов и защите объектов критической инфраструктуры этот осенне-зимний период проходит в плановом режиме.

Также Шмыгаль сообщил, что в энергетике Украина восстановила 2,2 ГВт мощности тепло- и гидрогенерации после прошлогодних массовых российских атак. Поэтому производимой в Украине электроэнергии хватает для покрытия внутренних потребностей.

"Также есть возможность импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать в случае необходимости аварийную помощь",- добавил он.

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