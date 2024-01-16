У газосховищах є близько 11,3 млрд кубометрів газу, цього вистачить до кінця сезону - Шмигаль

В підземних сховищах газу знаходиться близько 11,3 млрд кубометрів газу. Цього достатньо, щоб успішно завершити опалювальний сезон. Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Сезон 2023-2024 років ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. Станом на сьогодні в газосховищах маємо близько 11,3 млрд кубометрів газу. Цього вистачить, щоб успішно завершити опалювальний період - сказав Денис Шмигаль.

Деталі

Наразі Україна перетинає екватор опалювального сезону. За словами прем’єр - міністра, завдяки завчасним масштабним ремонтам, накопиченню енергоресурсів та захисту об’єктів критичної інфраструктури цей осінньо-зимовий період проходить у плановому режимі.

Також Шмигаль повідомив, що в енергетиці Україна відновила 2,2 ГВт потужності тепло- та гідрогенерації після минулорічних масових російських атак. Тому виробленої в Україні електроенергії вистачає для покриття внутрішніх потреб.

"Також є можливість імпортувати більші обсяги електроенергії від західних сусідів та залучати в разі необхідності аварійну допомогу",- додав він.

У 2023 році "Укрнафта" збільшила видобуток нафти та газу