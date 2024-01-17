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Україна має достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива для проходження зими - міністр

Україна має достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива для проходження зими - міністр

Київ • УНН

 • 22978 перегляди

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що країна має достатні запаси енергоресурсів, щоб пережити зиму

Запасів енергоресурсів Україні достатньо для проходження зимового періоду. Про це, як повідомили у Міненерго, заявив міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні координаційної групи G7+, пише УНН.

Деталі

Міністр поінформував партнерів про ситуацію в енергосекторі і потреби для поповнення резервів на випадок повторення масованих ворожих атак.

"У нас достатньо запасів вугілля, газу і ядерного палива. І це дає нам впевненість сказати, що ми пройшли половину зими і ми вистоїмо до її кінця", - підкреслив Галущенко. 

Цього, як вказано, вдалося досягти, зокрема, завдяки наймасштабнішій ремонтній кампанії на енергетичних об’єктах, що триває за координації Міненерго. Для її реалізації використовується і обладнання, надане або придбане за допомогою міжнародних партнерів. 

"Дякую за все, що ви робите для України. На сьогодні система стабільна, зокрема завдяки вам, вашій підтримці і нашим спільним зусиллям для підтримки її стійкості", - зазначив міністр. 

Водночас Галущенко наголосив, що ворог продовжує атакувати енергетичні об’єкти, генерацію на прифронтових територіях. Проте ефективна система протиповітряної оборони і заходи з посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів не дозволяють росіянам завдати вагомих пошкоджень енергосистемі в цілому. 

У газосховищах є близько 11,3 млрд кубометрів газу, цього вистачить до кінця сезону - Шмигаль16.01.24, 14:20 • 25821 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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