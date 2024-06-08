Украина и ЕС провели очередной раунд переговоров по соглашению о безопасности: утвердили алгоритм дальнейших действий

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом относительно гарантий безопасности ЕС, передает УНН со ссылкой на ОП.

По данным ОП, сегодняшние переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения о безопасности между Украиной и ЕС.

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"Переговорные команды основательно обсудили текст проекта соглашения и утвердили алгоритм дальнейших действий на ближайшую перспективу", - указано в сообщении.

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