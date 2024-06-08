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Україна та ЄС провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди: затвердили алгоритм подальших дій

Україна та ЄС провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди: затвердили алгоритм подальших дій

Київ • УНН

 • 49408 перегляди

За даними ОП, сьогоднішні переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та ЄС.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС, передає УНН із посиланням на ОП.

За даними ОП, сьогоднішні переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та ЄС.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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