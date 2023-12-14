Украина и США согласовали план совместных проверок американского вооружения переданного ВСУ
Киев • УНН
США и Украина договорились о совместных инспекциях вооружений, поставляемых американской стороной, с детальной проверкой серийности, технического состояния и условий хранения. Это обеспечивает соблюдение требований США по использованию техники.
Представители Посольства Соединенных Штатов Америки и Министерства обороны Украины согласовали План совместных физических проверок предоставленного американскими партнерами вооружения. Об этом со ссылкой на Минобороны Украины, сообщает УНН.
Детали
В документе подробно описано, как именно будет происходить надзор за американской техникой. Его разработали во исполнение расширенного мониторинга конечного использования оружия.
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Согласно порядку, украинские и американские инспекторы будут проверять три основные позиции:
- серийный номер;
- техническое состояние;
- условия надлежащего хранения (безопасность и охрана)
Также стороны установили ряд критериев, по которым специалисты будут предоставлять выводы об условиях передачи, защиты, хранения и использования оружия.
Цель такого мониторинга - обеспечение требований американского правительства, установленных для всех государств-получателей такого вооружения
Дополнение
Американскую сторону на встрече представляли сотрудники Отдела оборонного сотрудничества Посольства США и Генеральной инспекции Департамента обороны США. Украинскую делегацию возглавил заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир.
Командные проверки будут проводить специально подготовленные американские и украинские специалисты - они будут продолжаться на регулярной основе в течение всего 2024 года.
Напомним
Министерство обороны Украины разрабатывает новую систему закупок для предотвращения коррупции, которая координируется с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и имеет целью обеспечить добропорядочность финансовой деятельности.
Украина и США согласовали план совместных проверок американского вооружения переданного ВСУ
США и Украина договорились о совместных инспекциях вооружений, поставляемых американской стороной, с детальной проверкой серийности, технического состояния и условий хранения. Это обеспечивает соблюдение требований США по использованию техники.
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