Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли

В ходе межправительственных консультаций, делегации Украины и Словакии обсудили сотрудничество в атомной промышленности и диверсификацию транспортировки нефти и природного газа. Об этом сообщило Минэнерго, пишет УНН.

На межправительственных консультациях Украины и Словакии обсуждались совместные инициативы в сфере атомной промышленности, диверсификации путей транспортировки нефти и газа, а также синхронизация рыночных условий и продукции для повышения ликвидности газового и электроэнергетического рынков. Эти действия должны стать основой для развития Восточноевропейского энергетического хаба.

В частности, Николай Колесник, заместитель министра энергетики Украины, и Дениса Сакова, министр экономики Словакии, обсудили повышение мощностей межгосударственных интерконнекторов и развитие совместных проектов, способствующих синхронизации рынков. Эти меры важны для укрепления региональной энергетической безопасности.

Также во время встречи стороны подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли.

"Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области ядерной энергетики, развития малых модульных реакторов, в частности обмен опытом эксплуатации ядерных установок и диверсификации топлива" - пишет Минэнерго.

Стороны достигли договоренности о сотрудничестве в инвестиционной деятельности энергетического сектора и управлении энергетическими системами обеих стран, учитывая опыт Украины в применении альтернативного ядерного топлива на атомных электростанциях.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и не будет препятствовать этому процессу и даже поделится своим опытом вступления в Евросоюз.