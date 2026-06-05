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Украина и Польша 8 июня начнут совместный поиск захоронений в Гуте-Пеняцкой

Киев • УНН

 • 224 просмотра

8 июня в Гуте-Пеняцкой начнутся совместные поиски захоронений погибших в 1944 году. Работы финансирует Украинский институт национальной памяти.

Украина и Польша 8 июня начнут совместный поиск захоронений в Гуте-Пеняцкой

В Гуте-Пеняцкой, что во Львовской области, 8 июня начнутся совместные украинско-польские поисковые работы с целью локализации мест захоронений останков жителей села, трагически погибших в феврале 1944 года. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, передает УНН

8 июня в Гуте-Пеняцкой во Львовской области начнутся совместные украинско-польские поисковые работы с целью локализации мест захоронений останков жителей села, трагически погибших в феврале 1944 года. Исследование будет осуществлять экспедиция ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности" и специалистов Института национальной памяти Республики Польша под профессиональным надзором со стороны украинских специалистов при содействии и финансировании Украинского института национальной памяти 

- сообщил Вербицкий.

По его словам, работы выполняются по результатам договоренностей президентов обеих стран и украинско-польской межправительственной рабочей группы. В декабре 2025 года рабочая группа определила первые приоритетные места поисковых и эксгумационных работ в 2026 году: Пужники, Голоско, Островки, Углы, Гута-Пеняцкая на территории Украины, а также Юречкова, Ласков, Сагрынь на территории Польши.

На Волыни во время поисковых работ обнаружили массовое захоронение - Институт нацпамяти Польши22.04.26, 13:39 • 5914 просмотров

Ранее в этом году уже начались поисковые работы в Островках и Углах, а также были выданы разрешения на продолжение работ в Пужниках. Вчера, 4 июня, Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий предоставила разрешения на проведение эксгумационных работ в Голоско и Островках. Благодарны нашим польским партнерам за налаживание сотрудничества и доверия в вопросах трагических страниц общей исторической памяти 

- резюмировал заместитель министра культуры.

На Волыни начались поисковые работы, к экспедиции присоединятся представители Института нацпамяти Польши – Минкульт20.04.26, 15:20 • 3594 просмотра

Антонина Туманова

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