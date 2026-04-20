На Волыни начались поисковые работы, к экспедиции присоединятся представители Института нацпамяти Польши – Минкульт

На территории бывших сел Островки и Воля Островецкая Волынской области начались поисковые работы в рамках украинско-польского диалога, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

Как сообщили в ведомстве, на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровенской сельской территориальной общины Ковельского района Волынской области) будут проводиться поисковые исследования с целью выявления останков жителей села, трагически погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 1 мая 2026 года.

Целью экспедиции является локализация места захоронения. Если в ходе проведения будут обнаружены захоронения – это станет основанием для проведения следующих этапов работ: эксгумации, идентификации останков и их достойного перезахоронения - говорится в сообщении.

Разрешение для польской стороны на проведение поисковых работ в 2025 году было предоставлено Министерством культуры Украины ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности". Участие в экспедиции примут также польские специалисты – сотрудники Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Добавим

В Минкультуры подчеркнули, что поисковые работы будут проходить согласно договоренностям, достигнутым по результатам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти и по результатам договоренностей президентов обеих стран. В 2026 году такие работы планируется осуществлять как на территории Украины, так и на территории Республики Польша, что в частности было отмечено в соответствующем Коммюнике Министерства культуры Украины и Министерства культуры и национального наследия Республики Польша.

Работы будут сопровождаться соответствующими мерами безопасности, а также профессиональным надзором со стороны украинских ученых.

Трагические страницы общей истории обоих народов ХХ века остаются чувствительными для поляков и украинцев. В то же время последовательный и ответственный диалог в этих вопросах является залогом достойного чествования памяти жертв – отметил заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий.

Напомним

В конце августа 1943 года (в ночь с 28 на 29 августа, по другим данным – 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.

Украинско-польское противостояние в годы Второй мировой войны является трагической страницей в истории обоих народов. Его основными жертвами и с польской, и с украинской стороны были гражданские, резюмировали в Минкульте.