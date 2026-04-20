На Волыни начались поисковые работы, к экспедиции присоединятся представители Института нацпамяти Польши – Минкульт

11:58 • 1440 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
11:08 • 4658 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
10:10 • 7944 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Эксклюзив
08:39 • 19781 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
07:59 • 15770 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 30169 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 46861 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 58686 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
19 апреля, 06:49 • 38348 просмотра
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
18 апреля, 20:40 • 52828 просмотра
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Популярные новости
Ночная атака дронов на Киевскую область привела к ранению мужчины20 апреля, 02:50 • 11756 просмотра
Ночная атака дронов на российский Туапсе вызвала пожар на НПЗ и в портуVideo20 апреля, 03:25 • 9096 просмотра
Зеленский раскрыл причины блокировки соцсетей в россии20 апреля, 04:31 • 10877 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto10:35 • 10966 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 9476 просмотра
публикации
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 10188 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto10:35 • 11415 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Эксклюзив
08:39 • 19786 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 58690 просмотра
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата18 апреля, 13:28 • 63843 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Цукерберг
Музыкант
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 10188 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 44211 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 37914 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 43890 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 66867 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Отопление
Фильм

На Волыни начались поисковые работы, к экспедиции присоединятся представители Института нацпамяти Польши – Минкульт

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Украинские и польские специалисты ищут захоронения в селах Островки и Воля Островецкая. Работы продлятся до 2026 года в рамках двустороннего диалога.

На территории бывших сел Островки и Воля Островецкая Волынской области начались поисковые работы в рамках украинско-польского диалога, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

Как сообщили в ведомстве, на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая (ныне в пределах Ровенской сельской территориальной общины Ковельского района Волынской области) будут проводиться поисковые исследования с целью выявления останков жителей села, трагически погибших в августе 1943 года. Работы продлятся до 1 мая 2026 года.

Целью экспедиции является локализация места захоронения. Если в ходе проведения будут обнаружены захоронения – это станет основанием для проведения следующих этапов работ: эксгумации, идентификации останков и их достойного перезахоронения

- говорится в сообщении.

Разрешение для польской стороны на проведение поисковых работ в 2025 году было предоставлено Министерством культуры Украины ООО "Специализированное учреждение "Волынские древности". Участие в экспедиции примут также польские специалисты – сотрудники Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета.

Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20.12.25, 09:23 • 21044 просмотра

Добавим

В Минкультуры подчеркнули, что поисковые работы будут проходить согласно договоренностям, достигнутым по результатам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти и по результатам договоренностей президентов обеих стран. В 2026 году такие работы планируется осуществлять как на территории Украины, так и на территории Республики Польша, что в частности было отмечено в соответствующем Коммюнике Министерства культуры Украины и Министерства культуры и национального наследия Республики Польша.

Работы будут сопровождаться соответствующими мерами безопасности, а также профессиональным надзором со стороны украинских ученых.

Трагические страницы общей истории обоих народов ХХ века остаются чувствительными для поляков и украинцев. В то же время последовательный и ответственный диалог в этих вопросах является залогом достойного чествования памяти жертв

– отметил заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий.

Напомним

В конце августа 1943 года (в ночь с 28 на 29 августа, по другим данным – 30 августа) Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами села были сожжены.

Украинско-польское противостояние в годы Второй мировой войны является трагической страницей в истории обоих народов. Его основными жертвами и с польской, и с украинской стороны были гражданские, резюмировали в Минкульте.

