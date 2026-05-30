Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Компании Airlogix и Sentinel создают совместное предприятие в Канаде для выпуска БПЛА. Изготовленные разведывательные дроны передадут Силам обороны Украины.

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских беспилотных систем на канадской территории. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Соответствующее соглашение подписали представители оборонных ведомств двух стран. В рамках проекта будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel с участием украинской defense tech-компании Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Произведенные в Канаде украинские разведывательные дроны будут передаваться Силам обороны Украины.

В Минобороны отметили, что новый проект должен ускорить поставки украинским военным современных средств разведки и оборудования для планирования операций. Реализация инициативы будет проходить при поддержке правительств обоих государств.

Ожидается, что сотрудничество позволит масштабировать производство проверенных в боевых условиях украинских технологий и укрепить оборонные возможности Украины.

Партнерство выгодно для обеих стран

Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые отвечают интересам безопасности обоих государств в рамках win-win партнерства и украинской стратегии обороны

– отметили в Министерстве обороны Украины

В ведомстве подчеркнули, что проект открывает новые возможности и для Канады. В частности, речь идет о развитии собственных производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к украинскому опыту современной войны.

