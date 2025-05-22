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Украина и Канада скоординировали позиции в преддверии саммита G7 - ОП

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Игорь Брусило и Синтия Терморшуйзен обсудили план действий и согласовали меры с участием лидеров стран. Украина благодарна Канаде за приглашение на саммит G7.

Украина и Канада скоординировали позиции в преддверии саммита G7 - ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило провел видеоразговор с заместителем министра Канады по вопросам саммита G7 Синтией Терморшуйзен, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, главная тема обсуждения – координация позиций Украины и Канады в преддверии саммита G7, который состоится в канадском Кананаскисе 15–17 июня.

Стороны обсудили план действий и согласовали совместные мероприятия с участием Президента Украины и Премьер-министра Канады, а также определили ключевые приоритеты нашего государства в рамках саммита стран "Группы семи".

Трамп заявил, что исключение россии из G8 было ошибкой22.05.25, 01:26 • 3476 просмотров

Игорь Брусило поблагодарил Канаду за приглашение для Украины принять участие в саммите G7.

"Это сильный сигнал о непоколебимой поддержке нашего государства со стороны Канады. Он подтверждает стратегический характер наших отношений с Канадой и признание Украины как важного партнера в глобальных процессах", – подчеркнул он.

Особое внимание во время разговора — укреплению украинско-канадских отношений и расширению сотрудничества, резюмировали в ОП.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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