Украина и Канада скоординировали позиции в преддверии саммита G7 - ОП
Киев • УНН
Игорь Брусило и Синтия Терморшуйзен обсудили план действий и согласовали меры с участием лидеров стран. Украина благодарна Канаде за приглашение на саммит G7.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило провел видеоразговор с заместителем министра Канады по вопросам саммита G7 Синтией Терморшуйзен, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По данным ОП, главная тема обсуждения – координация позиций Украины и Канады в преддверии саммита G7, который состоится в канадском Кананаскисе 15–17 июня.
Стороны обсудили план действий и согласовали совместные мероприятия с участием Президента Украины и Премьер-министра Канады, а также определили ключевые приоритеты нашего государства в рамках саммита стран "Группы семи".
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Игорь Брусило поблагодарил Канаду за приглашение для Украины принять участие в саммите G7.
"Это сильный сигнал о непоколебимой поддержке нашего государства со стороны Канады. Он подтверждает стратегический характер наших отношений с Канадой и признание Украины как важного партнера в глобальных процессах", – подчеркнул он.
Особое внимание во время разговора — укреплению украинско-канадских отношений и расширению сотрудничества, резюмировали в ОП.
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