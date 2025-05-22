Україна та Канада скоординували позиції напередодні саміту G7 - ОП
Київ • УНН
Ігор Брусило та Синтія Терморшуйзен обговорили план дій та узгодили заходи за участю лідерів країн. Україна вдячна Канаді за запрошення на саміт G7.
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів відеорозмову із заступницею міністра Канади з питань саміту G7 Синтією Терморшуйзен, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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За даними ОП, головна тема обговорення – координація позицій України та Канади напередодні саміту G7, який відбудеться в канадському Кананаскісі 15–17 червня.
Сторони обговорили план дій та узгодили спільні заходи за участю Президента України та Прем'єр-міністра Канади, а також визначили ключові пріоритети нашої держави в межах саміту країн "Групи семи".
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Ігор Брусило подякував Канаді за запрошення для України взяти участь у саміті G7.
"Це сильний сигнал про непохитну підтримку нашої держави з боку Канади. Він підтверджує стратегічний характер наших відносин із Канадою та визнання України як важливого партнера в глобальних процесах", – наголосив він.
Окрема увага під час розмови — зміцненню українсько-канадських відносин та розширенню співпраці, резюмували в ОП.
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