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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  174737 просмотра

Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

Украина и Испания подписали меморандум о совместной адаптации испанской технологии автоматического изменения ширины колесных пар между путями 1520 мм, 1435 мм и 1668 мм для облегчения грузовых и пассажирских перевозок.

Экономика •   •  887 просмотра
Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому отказали в удовлетворении апелляционной жалобы на арест по обвинению в присвоении нефтепродуктов на сумму 967 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  1356 просмотра
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения Пашинскому

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Президент Зеленский подписал указ об увольнении военнослужащих срочной службы в связи с окончанием срока службы во время военного положения в апреле-мае 2024 года.

Война •   •  3136 просмотра
Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Украина поделилась с Молдовой разведданными, которые помогли стране подготовиться к попытке российского переворота и избежать его, но Молдова, как и другие страны региона, остается под угрозой потенциальной российской агрессии.

Война •   •  8488 просмотра
Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, может стать Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Политика •   •  9156 просмотра
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии - МИД

В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей. Отмечается, что в целом планируется эвакуировать 28 детей с их родителями или другими законными представителями.

Общество •   •  11617 просмотра
В четырех населенных пунктах Донецкой области введена принудительная эвакуация детей - Минреинтеграции

Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Правительство Германии продлило доверительное управление акциями "роснефти" в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах еще на шесть месяцев, чтобы позволить российской компании добровольно продать свои доли вместо того, чтобы их экспроприировать.

Экономика •   •  10932 просмотра
Правительство Германии пока не хочет экспроприировать акции "роснефти" у трех немецких НПЗ

Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Литва передала Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды в рамках постоянной военной помощи, направленной на поддержку оборонных усилий Украины.

Война •   •  11556 просмотра
Литва отправила в Украину артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Украине

Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы россией гражданского населения свидетельствуют о том, что ее настоящая цель - аннексия всей Украины, а не только отдельных территорий.

Война •   •  12070 просмотра
Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших

Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив 8 домов, административное здание, хозяйственные постройки, автомобиль и линию электропередач, но никто не пострадал.

Война •   •  12215 просмотра
россияне обстреляли Никополь: повреждены частные дома и админздание, без пострадавших