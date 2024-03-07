Украина и Испания адаптируют технологию автоматической смены колеи для поездов Укрзализныци

Украина и Испания вместе адаптируют систему автоматической системы изменения ширины колесных пар грузового подвижного состава под разную колею для западных переходов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.

Детали

Соответствующий меморандум, по адаптации испанской технологии под нужды Украины подписан между Укрзализныцей и оператором железнодорожной инфраструктуры Испании Adif.

Одна из важных задач инфраструктурной команды - выйти на стабильные показатели экспорта на уровне 2021 года. Решение технологических вопросов по замене колесных пар существенно оживит товаро- и пассажирооборот со странами ЕС. В условиях продолжающейся войны скорость становится одним из важных факторов нашей обороноспособности и экономической устойчивости - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Отмечается, что технология, ранее разработанная испанскими железнодорожниками для перехода колеи 1435-1668 мм, будет доработана для автоматического изменения ширины колесных пар подвижного состава между путями шириной 1520 мм, 1435 мм и 1668 мм.

Дополнение

Также стороны договорились вместе работать над привлечением средств Европейского Союза для реализации этого проекта. Планируется заключить соглашения о реализации, которые будут определять конкретные задачи, сроки и тому подобное.

Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков

Кроме того, стороны будут сотрудничать над развитием высокоскоростного движения в Украине. Для этого будет детально проанализирована специфика железнодорожной инфраструктуры европейской сети, управление движением и многие другие параметры для учета при реализации проекта в Украине.

Напомним

Укрзализныця построила зерновоз, совместимый с украинской и европейской железнодорожной колеей, предназначенный для увеличения экспорта зерна. Новый вагон-хоппер пригоден для серийного производства.